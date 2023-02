Frontotemporale Demenz: Das steckt hinter Bruce Willis' Erkrankung

Hollywood-Star Bruce Willis (67) leidet an frontotemporaler Demenz. Das hat seine Familie am Freitag (17. Februar) in einem gemeinsamen Statement bekannt gegeben. Nach Angaben der Familie soll sich der Gesundheitszustand des Stars zuletzt verschlechtert haben. Was steckt hinter der Diagnose? Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news klärt der Neurowissenschaftler Dr. Boris Nikolai Konrad auf, wie sich die Erkrankung auf Betroffene auswirkt. Ausserdem verrät der Gedächtnisweltmeister und Autor von «Alles nur in meinem Kopf - die Geheimnisse unseres Gehirns», welche Massnahmen das Gehirn in der Prävention von Demenz stärken können.