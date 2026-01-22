Frostiger Urlaub: Nicole Kidman mit Töchtern in der Antarktis

Nicole Kidman (58) macht derzeit Urlaub in der Eiseskälte. Gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Sunday (17) und Faith (15) bereist die Schauspielerin die Antarktis. Auf Instagram zeigt die Australierin eindrückliche Bilder und Videos, darunter auch ein Familienbild.
Alle drei tragen dicke rote Winterjacken mit schwarzen Hosen und schwarzen Sonnenbrillen. Stolz halten sie ein Plakat in die Kamera. «Mein siebter Kontinent – Touchdown in Antarctica», steht darauf. Mit ihrer Reise hat die Australierin nun also offiziell alle sieben Kontinente der Welt besucht.
Alle sieben Kontinente bereist
«Vielen Dank an @SilverSea, dass ihr mich auf meinen 7. Kontinent gebracht habt! Ein einmaliges Abenteuer mit Familie und Freunden», schreibt der Star aus der Serie «The Perfect Couple», zur Bilderreihe. Weitere Schnappschüsse zeigen die Oscarpreisträgerin ausserdem auf einem Schiff, gemeinsam mit ihrer besten Freundin (wie sie auf Instagram schreibt) sowie ein Gruppenbild der ganzen Reisegruppe.
Dazu Aufnahmen einer Kanufahrt im eisigen Wasser und ein süsses Bild einer Pinguinfamilie mit winzigen Babys. In ihrer Story zeigt Kidman ausserdem eindrückliche Videos einer Gruppe planschender Pinguine oder vorbeiziehender Wale.
Familienurlaub kurz nach der Scheidung
Die Reise mit ihren Töchtern in die Antarktis kommt kurz nach der offiziellen Scheidung von Nicole Kidman und ihrem Ex–Mann Keith Urban (58) Anfang Januar 2026 nach 19–jähriger Ehe. Die Schauspielerin und der Country–Musiker einigten sich auf eine einvernehmliche Trennung, die das Wohl der beiden gemeinsamen Töchter in den Fokus rückte. Beide Parteien waren dabei eine finanzielle Unabhängigkeit. Kidman und Urban haben offiziell darauf verzichtet, Ehegatten– oder Kindesunterhalt einzufordern.
Für die gemeinsamen Töchter Sunday und Faith wurde ein detaillierter Erziehungsplan erstellt. Die Mädchen werden primär bei Nicole Kidman leben. Trotz der räumlichen Trennung tragen beide Elternteile weiterhin gemeinsam die Verantwortung für wichtige Entscheidungen im Leben ihrer Kinder.