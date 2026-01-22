Frostiger Urlaub: Nicole Kidman mit Töchtern in der Antarktis

Familienurlaub kurz nach der Scheidung

Die Reise mit ihren Töchtern in die Antarktis kommt kurz nach der offiziellen Scheidung von Nicole Kidman und ihrem Ex–Mann Keith Urban (58) Anfang Januar 2026 nach 19–jähriger Ehe. Die Schauspielerin und der Country–Musiker einigten sich auf eine einvernehmliche Trennung, die das Wohl der beiden gemeinsamen Töchter in den Fokus rückte. Beide Parteien waren dabei eine finanzielle Unabhängigkeit. Kidman und Urban haben offiziell darauf verzichtet, Ehegatten– oder Kindesunterhalt einzufordern.