Fruchtfliegen: So wird man die lästigen Insekten los

Wunderwaffe fleischfressende Pflanzen

Es gibt fleischfressende Pflanzen, die beim Kampf gegen Fruchtfliegen helfen können. Dazu zählen das Fettkraut, der Sonnentau oder die Venusfliegenfalle. Fettkraut und Sonnentau haben kleine Drüsen auf den Blättern, die ein klebriges Sekret absondern. Darauf bleiben die Fliegen kleben. Die Venusfliegenfalle fängt die Fliegen hingegen mit einer Klappfalle. Setzt sich die Fruchtfliege in das «Maul» der Pflanze, schlägt die Falle zu und sie ist eingeschlossen. Danach setzt die Venusfliegenfalle ein Sekret frei, mit dem sie ihre Beute verdaut. Alle drei Schädlingsbekämpfer benötigen einen hellen Standort.