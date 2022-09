Früherer WDR-Intendant Fritz Pleitgen ist tot

Der ehemalige WDR-Intendant Fritz Pleitgen (1938-2022) ist am Donnerstagabend in Köln gestorben. Das teilte sein Sender am Freitagvormittag mit. Der Journalist und Autor wurde 84 Jahre alt. Der heutige WDR-Intendant Tom Buhrow (63) würdigte Pleitgen als «hochangesehenen Rundfunkmanager, Korrespondenten und politischen Journalisten, der den WDR entscheidend geprägt» habe.