Frühling 2027: Die Ärzte gehen wieder auf Tour

Mit «Eine Gänsehaut nach dem andern!» melden sich Farin Urlaub (62), Bela B (63) und Rodrigo González (57) zurück und kündigen für das Frühjahr 2027 eine grosse Hallen–Tournee im deutschsprachigen Raum an. Der Vorverkauf startet bereits am 15. April 2026 um 10 Uhr.
Auf ihrer Website «bademeister.com» heisst es dazu: «Manchmal kommen sie wieder.» Die Ärzte versprechen «Gänsehaut, Freudentränen, La–Olas, Handylichtermeere» – und «am Ende sind alle glücklich. Mit gutem Gewissen. Versprochen».
Start in Berlin, Finale in der Wuhlheide
Los geht die Tour am 8. April 2027 in der Max–Schmeling–Halle in Berlin – mit zwei aufeinanderfolgenden Abenden. Danach zieht das Trio durch die Republik: Dortmund, Leipzig, Düsseldorf, München, Köln, Hamburg, Bremen, Frankfurt, Stuttgart und Hannover stehen ebenso auf dem Programm wie Chemnitz, Freiburg und Erfurt. Auch international macht die Band Station – mit je zwei Abenden in Wien (Wiener Stadthalle) und Zürich (Hallenstadion).
Insgesamt umfasst der Tourplan der Band mehr als 30 Shows. Den Abschluss bilden zwei Open–Air–Konzerte am 5. und 6. Juni 2027 in der Berliner Parkbühne Wuhlheide.
Kurze Pause nach Tempelhofer Feld
Zuletzt hatte das Trio im Sommer 2024 auf dem Tempelhofer Feld in Berlin gespielt. Danach wurde es stiller um die Ärzte – was bei dieser Band allerdings nicht ungewöhnlich ist.
Ihre letzten Studioalben «Hell» und «Dunkel» erschienen in den Jahren 2020 und 2021 und wurden von Kritik wie Publikum gleichermassen gut aufgenommen. Ob bis zum Tourstart 2027 neues Material von der Band hinzukommt, liessen die Musiker noch offen. Nötig haben sie es nicht: Wer seit den 1980er Jahren Platten macht und einen Katalog von zahlreichen Alben vorzuweisen hat, kann daraus eine lange Setlist zusammenstellen, ohne ein einziges Stück zweimal zu spielen.