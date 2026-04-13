Frühling 2027: Die Ärzte gehen wieder auf Tour

Ihre letzten Studioalben «Hell» und «Dunkel» erschienen in den Jahren 2020 und 2021 und wurden von Kritik wie Publikum gleichermassen gut aufgenommen. Ob bis zum Tourstart 2027 neues Material von der Band hinzukommt, liessen die Musiker noch offen. Nötig haben sie es nicht: Wer seit den 1980er Jahren Platten macht und einen Katalog von zahlreichen Alben vorzuweisen hat, kann daraus eine lange Setlist zusammenstellen, ohne ein einziges Stück zweimal zu spielen.