Frühlingserwachen: Mit diesen Tipps gelingt der perfekte Osterstrauss

Die richtigen Deko–Elemente

Um dem Osterstrauss das gewisse Etwas zu verleihen, dürfen dezente Deko–Artikel nicht fehlen. Man kann zum Beispiel marmorierte oder gefärbte Ostereier an den Zweigen befestigen – am besten in dezenten, natürlichen Farben, sodass sie nicht von den Blüten ablenken. Auch bunte Federn oder Federpuschel sorgen für einen Hingucker am Osterstrauss. Auch bunte Bänder machen sich gut an den Ästen.