Frühlingsmode: Die schönsten Kombinationen für Maxi- und Midirock

Der Frühling ist die perfekte Zeit, um mit Röcken zu experimentieren. Midi– und Maxilängen bieten unendliche Styling–Möglichkeiten – von casual über rockig bis feminin. Anders als bei Jeans kann das Styling jedoch schnell misslingen. Wer das vermeiden will, setzt im Frühling auf folgende Kombinationen.
So tragen wir Midiröcke im Frühling
Midiröcke reichen mindestens bis zum Knie, enden maximal aber über den Knöcheln. Sie fallen oft locker, können aber auch eng anliegend geschnitten sein. Dadurch lassen sie viel Spielraum. Sie können im Büro, Alltag oder auch am Abend getragen werden.
Die Rockform legen besonderen Fokus auf das Schuhwerk. No–Gos sind Stiefeletten, da sie die Beine optisch verkürzen. Auch Sneaker wirken meist unpassend. Besser geeignet sind im Frühling je nach Anlass Heels, Sandalen oder Ballerinas.
Das Oberteil sollte auf den Rock abgestimmt sein: Ein Bleistiftrock lässt sich zur blühenden Jahreszeit hervorragend mit einem ärmellosen Top und einem Blazer kombinieren. Kitten Heels runden den Office–Siren–Look ab. Ein A–Linien–Rock verlangt eher nach einem körpernah geschnittenen Oberteil, egal ob Top, T–Shirt oder Stehkragenshirt. Wer nach einem Hingucker sucht, wird bei einem Midirock mit Spitzensaum fündig. Ein leichter Pullover ergänzt ihn perfekt.
An frischen Frühlingstagen sollte auch die Jacke stimmen: Ein Trenchcoat, der auf der Höhe des Rocksaums endet, wirkt elegant. Ein Cardigan sorgt meist für einen verspielteren Look, während eine gecroppte Jacke besonders gut zu High–Waist–Röcken passt. Eins ist aber tabu: Eine Jacke sollte nie wenige Zentimeter über dem Rocksaum enden. Das bringt ein Outfit schnell aus dem Gleichgewicht.
Darauf kommt es bei Maxiröcken an
Maxiröcke enden am Knöchel oder reichen bis zum Boden und sorgen für eine fliessende, feminine Silhouette. Kleinere Personen sollten darauf achten, dass der Saum nicht über die Schuhe fällt. Allgemein gilt: Je länger der Rock ist, desto wichtiger werden Absätze – egal ob Block, Keil– oder Pfennigabsatz. Ansonsten ist bei der Schuhwahl alles von Loafers über Sneaker bis zu Mary Janes möglich.
Im Frühling 2026 sind Denim–Maxiröcke besonders angesagt, die im Set mit einer Jeansweste getragen werden können. Aber auch Streifen und Polka Dots stehen aktuell hoch im Kurs und sind verlässliche Kombi–Teile. Der Boho–Chic bleibt ebenfalls präsent, vor allem in Form von weissen Maxiröcken, oft gestuft oder mit Spitze. Dazu passt eine buttergelbe Jacke als sanfter Farbakzent, ein gemustertes Bandeautop oder ein Shirt. Rote Ballerinas setzen einen Kontrast.
Doch auch Grunge–Elemente feiern ihr Comeback: Dunkle Karoröcke werden mit schwarzen Shirts oder Band–Tees getragen. Schnürboots, eine Sonnenbrille und ein Bandana lassen das Outfit gleich rebellischer wirken.