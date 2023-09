Frühstücken wie Kai Pflaume: Drei Brunch-Rezepte, die Promis lieben

Am Freitag (22. September) erscheint das erste Rezeptbuch der Restaurantkette unter dem Titel «I Just Came For The Food». Darin zu finden sind unter anderem die Lieblingsrezepte von Reality–Star Andrej Mangold (36) oder Moderator Kai Pflaume (56). Vom «Ehrenpflaume»–Porridge bis zu «Pancake Spaghetti»: Hier gibt es drei Rezepte, die Hunger auf Brunch machen.