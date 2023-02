Die Netflix-Serie «Fubar» mit Arnold Schwarzenegger (75) in der Hauptrolle startet am 25. Mai. Das geht aus dem ersten kurzen Teaser-Trailer zur Spionage-Action hervor, den der Streamingdienst am Montag veröffentlicht hat. Im 17-sekündigen Clip tritt der Hollywood-Routinier als stilvoller Haudegen auf, der Zigarre raucht, sich wilde Schiessereien liefert und einen schicken Sportwagen fährt. Sein Charakter wird jedoch letztlich von Komikerin Fortune Feimster (42) auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. «Das kriegst du dafür, dass du sentimental bist», sagt sie.