«Fuchs und Strohe liefern ab!»: Neues Duo neben Henssler und Mälzer

Tim Mälzer (51) und Steffen Henssler (49) haben sich am vergangenen Sonntag in «Mälzer und Henssler liefern ab!» wieder ein heisses Duell in ihrem Pop-up-Lieferdienst am Alsterufer geliefert. Am 11. September (20:15 Uhr bei VOX und via RTL+) wartet nun ein Special der Kochsendung auf die Zuschauer. In der Ausgabe «Fuchs und Strohe liefern ab!» werden Viktoria Fuchs (32) und Max Strohe (40) um die Ehre kochen.