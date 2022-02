«Fühle mich geehrt»: Odenkirk nimmt Abschied von «Better Call Saul»

«Gestern hat eine unglaubliche Truppe an Leuten die Dreharbeiten für ‹Better Call Saul› in Albuquerque, New Mexico, abgeschlossen», schreibt Odenkirk zu einem Selfie. «Es hat 2014 begonnen», erinnert er sich. Allem voran seien stets grossartige Drehbücher gestanden «und trotz Herausforderungen jeglicher Art, hat unsere Energie und Sorgfalt nie nachgelassen. Ich fühle mich geehrt, ein Teil davon gewesen zu sein.»