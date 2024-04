«Fühlen uns einfach wohl»: Iris Klein schwärmt von ihrem neuen Partner

Ihr Freund, den sie via Social Media kennengelernt hat, plant auch schon einen Umzug zu ihr nach Worms, Rheinland–Pfalz. «Er hat schon einen Kleiderschrank in meinem Häuschen», erzählt Iris Klein. «Wir fühlen uns einfach wohl zusammen.» Sie habe auch schon seine Eltern in Olpe kennengelernt und seine Ex–Frau habe sie in einer Nachricht in der Braun–Familie willkommen geheissen. Dass seine Freundin «ihr Päckchen» mit sich trage, «damit kann ich leben», sagt Braun. «Auch, dass sie prominent ist und erkannt wird, macht mir nichts aus. Ich will diese Frau, da bin ich mir ganz sicher.»