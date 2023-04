Zu Beginn der 2000er Jahre war McAdams an der Seite von Ryan Gosling (42) im romantischen Drama «Wie ein einziger Tag» (Originaltitel: «The Notebook», 2004) sowie mit dem Teenie-Klassiker «Girls Club - Vorsicht bissig!» (Originaltitel: «Mean Girls», 2004) weltbekannt geworden. Im Jahr 2016 wurde McAdams dann doch noch Teil des Marvel Cinematic Universe. In «Doctor Strange» sowie der Fortsetzung «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» (2022) spielte sie an der Seite von Benedict Cumberbatch (46) die Figur Dr. Christine Palmer.