«Full Frontal» mit Samantha Bee wird überraschend eingestellt

Geht es an anderer Stelle weiter?

Vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer: In dem Post ist davon die Rede, dass «Full Frontal» im Herbst nicht zu TBS zurückkehren wird. In den USA ist es nicht ungewöhnlich, dass Late-Night-Hosts die Sender wechseln. Im vergangenen Jahr zog es Conan O'Brien (59) ebenfalls von TBS und nach ganzen elf Jahren zu HBO Max. Vielleicht finden Bee und ihr Team also ebenfalls an anderer Stelle ein neues Zuhause.