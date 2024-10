«Full House»-Produzent Jeff Franklin kaufte das Originalhaus

Erste Aufnahmen bis zum Schluss verwendet

«Wir haben die ersten Einstellungen auf Film gedreht, so dass wir sie an die heutigen Standards anpassen und in High Definition übertragen konnten – sie sehen immer noch ziemlich gut aus. Dieses Material hat uns also erstaunlich gut gedient. Wir haben tagsüber gedreht, wir haben nachts gedreht», sagt er. Franklin erklärt zudem, dass mindestens eine der «vielleicht 15 Aufnahmen» aus dieser Zeit in jeder Episode von ‹Full House› und ‹Fuller House› zu sehen ist.