«Full House»-Star Dave Coulier: «Ich war ein Säufer»

«Der Himmel ist blauer, mein Herz ist nicht mehr verschlossen, und ich geniesse es mehr als je zuvor, Menschen zum Lachen zu bringen, bis sie umfallen», so Coulier. An seine Frau richtete er zum Abschluss liebevolle Worte: «Danke Melissa, dass du an meiner Seite bist. Ich liebe dich.»