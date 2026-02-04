«Full House»-Star Dave Coulier: Remission nach Zungenkrebs

Bei «Good Morning America» sprach der Schauspieler offen über die psychischen Belastungen seiner Strahlentherapie. «Die Bestrahlung hat völlig andere Nebenwirkungen. Sie kann einem Teile des Lebens stehlen – psychologisch, emotional und natürlich körperlich», erklärte er. «Aber ich wollte nicht zulassen, dass der Krebs das mit mir macht. Ich wollte mich mit Humor darüber hinwegsetzen und die Menschen, die ich liebe, nah bei mir haben. Das hilft.»