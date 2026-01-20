«Full House»-Star Lori Loughlin: «Extrem wütend» auf ihren Noch-Mann

Grund für die Trennung soll die Belastung durch die Verwicklung in den Hochschulzulassungsskandal 2019 gewesen sein. «Mossimo hatte Lori jahrelang ausgenutzt», erzählte eine Bekannte im Oktober «People». «Sie hatte gehofft, dass er sich nach seiner Haftentlassung ändern würde, aber es wurde immer schlimmer.» Die Insiderin erklärte damals, Loughlin wolle «nichts mehr mit Giannulli zu tun haben» und «ihr Leben zurückbekommen». Sie sehe ihn als Hauptschuldigen des Skandals und habe ihm nie ganz verziehen, sie mit hineingezogen zu haben.