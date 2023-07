«Fundament unser Familie»: Kim Kardashian feiert ihre Grossmutter

Kim Kardashian (42) feiert ihre Grossmutter mit einem rührenden Post auf Instagram. Mary Jo «MJ» Campbell wurde am 26. Juli stolze 89 Jahre alt. Einen Tag später veröffentlicht ihre berühmte Enkelin eine Hommage an das Geburtstagskind. Am Freudentag selbst sei sie zu beschäftigt damit gewesen, «im Moment zu leben» und ihre Oma zu feiern, wie der Reality-Star erklärt.