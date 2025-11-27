Fünf ausgefallene Ideen für einen DIY-Adventskranz

Der Adventskranz ist eines der klassischen Symbole der Vorweihnachtszeit. Doch wer denkt, dass er immer aus Tannengrün und roten Kerzen bestehen muss, liegt falsch. Moderne Adventskränze setzen auf Minimalismus, natürliche Materialien und ausgefallene Ideen.
Scandi–Messingteller: Minimalistisch und edel
Ein flacher Messing– oder Keramikteller ersetzt den traditionellen Kranz. Vier Stabkerzen in Weiss oder Creme, arrangiert in kleinen Haltern, werden von wenigen Naturmaterialien wie Zapfen, Walnüssen oder getrockneten Orangenscheiben begleitet. Das Ergebnis wirkt reduziert, elegant und bringt sofort skandinavische Hygge–Vibes ins Wohnzimmer – ohne grossen Aufwand.
Eine weitere Option: die Japandi–Keramikschale. Eine flache Keramikschale in Beige oder Greige dient als Basis. Darin werden vier Stumpenkerzen platziert, ergänzt durch kleine Kiesel, Tonkugeln oder ein paar Zweige. Dieser Stil kombiniert japanische Schlichtheit mit skandinavischer Wärme – perfekt für Fans des Japandi–Designs.
Trockenblumen–Ring: Langlebig und bunt
Wer es floraler mag, greift zu einem Metallring, auf dem getrocknete Blumen wie Eukalyptus, Lagurus oder Schleierkraut befestigt werden. Vier Kerzen können auf einem kleinen Holzblock arrangiert werden. Der Vorteil: Dieser Kranz ist langlebig, wiederverwendbar und passt zu fast jedem Wohnstil.
Olivenzweige für mediterranes Flair
Olivenzweige sind eine perfekte Alternative zu klassischem Tannengrün. Locker zu einem Kranz gebunden und mit Naturband dekoriert, wirken sie frisch und modern. Beige oder salbeigrüne Kerzen passen perfekt dazu und setzen harmonische Akzente.
Upcycling–Adventskranz: Nachhaltig und charmant
Ein Drahtkranz kann mit Stoffresten zu einem gemütlichen, textilen Kranz verwandelt werden. Vier kleine Kerzenhalter lassen sich einfach ankletten. Das Ergebnis ist ein individueller, nachhaltiger Kranz, der genauso schön wie budgetfreundlich ist.
Glasgefässe statt klassischem Kranz
Für kleine Räume oder Minimalisten eignen sich vier unterschiedlich hohe Glasgefässe mit Kerzen. Drumherum lassen sich Zweige oder kleine Naturmaterialien arrangieren. Das Ergebnis ist ein transparenter, eleganter Adventskranz, der weniger Platz braucht, aber genauso festlich wirkt.