Fünf ausgefallene Ideen für einen DIY-Adventskranz

Trockenblumen–Ring: Langlebig und bunt

Wer es floraler mag, greift zu einem Metallring, auf dem getrocknete Blumen wie Eukalyptus, Lagurus oder Schleierkraut befestigt werden. Vier Kerzen können auf einem kleinen Holzblock arrangiert werden. Der Vorteil: Dieser Kranz ist langlebig, wiederverwendbar und passt zu fast jedem Wohnstil.