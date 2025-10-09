Fünf Beckhams, drei Spice Girls und eine sehr elegante Premiere

«Ich begann wirklich, an mir zu zweifeln und mich nicht zu mögen. Weil ich mich beeinflussen liess, wusste ich nicht mehr, was ich sah, wenn ich in den Spiegel schaute», sagt Victoria in der Serie. «War ich dick? War ich dünn? Ich weiss es nicht, man verliert jedes Gefühl für die Realität. Ich war einfach sehr kritisch mit mir selbst. Mir gefiel nicht, was ich sah. Ich war alles – von Porky Posh bis Skinny Posh. Das war hart.»