Fünf Filme, vier Jahre: Die kurze «Tatort»-Bilanz von Corinna Harfouch

Susanne Bonard und ihre Episoden

Der Einstieg erfolgte im Frühjahr 2023 mit «Nichts als die Wahrheit», einem zweiteiligen Auftakt, der Bonard unmittelbar in ein komplexes, politisch aufgeladenes Umfeld führte. Der Fall drehte sich um Verdachtsmomente innerhalb des Sicherheitsapparats und markierte zugleich einen Neuanfang für Mark Waschke (53) als Kommissar Robert Karow, der nach dem Ausstieg von Meret Becker (57) als Kommissarin Nina Rubin erstmals wieder mit einer festen Partnerin ermittelte. Bonard wurde dabei als ruhige, kontrollierte Ermittlerin eingeführt, die Distanz hält – zu ihrem Kollegen ebenso wie zu ihrem Umfeld.