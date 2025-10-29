Fünf Halloween-Deko-Ideen mit Dingen, die jeder zu Hause hat

Die Halloween–Party steht an und das Haus soll schaurig dekoriert werden? Gruselige Deko muss nicht teuer, aufwendig oder schlecht für die Umwelt sein. Statt Plastikspielzeug, Einweg–Deko oder billiger Einkäufe, die bis zum nächsten Jahr verstauben, bieten alltägliche Haushaltsgegenstände, Papierreste und ein bisschen Kreativität alle Möglichkeiten, um Räume gruselig zu gestalten – und das ganz nachhaltig, ohne Amazon–Einkäufe und mit maximalem Spooky–Faktor.