Fünf Jahre nach Krebsdiagnose: Lennart Borchert ist Vater geworden

Im April dieses Jahres hat «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»–Star Lennart Borchert (25) verraten, dass er fünf Jahre nach seiner Hodenkrebsdiagnose zum ersten Mal Vater wird. Nun durfte er auf seinem offiziellen Instagram–Account verkünden: «Jetzt sind wir endlich zu dritt.» Zu einem Foto, auf dem die sich haltenden Hände von ihm, seiner Partnerin Louisa Paul und des Babys zu sehen sind, ist auch der Tag der Geburt vermerkt: Am 1. Oktober erblickte der gemeinsame Junge demnach das Licht der Welt.