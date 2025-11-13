Fünf Jahre nach seinem Tod: Chadwick Boseman erhält Hollywood-Stern

In einer Woche hat der berühmte Hollywood Walk of Fame einen weiteren Stern. Der verstorbene US–Schauspieler Chadwick Boseman (1976–2020) wird posthum damit geehrt. Der «Black Panther»–Star war vor rund fünf Jahren an den Folgen eines Krebsleidens gestorben.
Boseman–Ehrung am 20. November
Der Schauspieler wird am 20. November mit dem Stern Nummer 2.828 für seine filmischen Verdienste geehrt, wie die für den Walk of Fame zuständige Hollywood Chamber of Commerce mitteilt. Man fühle sich zutiefst geehrt, «Chadwick Bosemans aussergewöhnliches Vermächtnis mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame zu würdigen», zitiert «Billboard» ein Statement von Ana Martinez. Weiter erklärt die Walk–of–Fame–Produzentin: «Seine beeindruckenden Darbietungen und sein bleibender Einfluss sowohl auf der Leinwand als auch daneben inspirieren weiterhin Generationen auf der ganzen Welt.»
Der Ehrung soll seine Witwe Simone Ledward–Boseman beiwohnen. Während des Events werden demnach zudem Ryan Coogler (39) und Viola Davis (60) sprechen. Coogler führte beim Blockbuster «Black Panther» Regie, Davis spielte neben Boseman in dessen letztem Film «Ma Rainey's Black Bottom». Ryan Coogler erwähnte im Jahr 2023 den Verstorbenen, als der ebenso unter anderem aus «Black Panther» bekannte Michael B. Jordan (38) einen Stern bekam. Als er auf die gemeinsame Arbeit zu sprechen kam, sagte der Regisseur, dass Boseman wahrscheinlich gerade zu ihnen sehen und lächeln würde.
Chadwick Boseman starb im Sommer 2020 im Alter von nur 43 Jahren an den Folgen einer Darmkrebserkrankung, die er zuvor nicht öffentlich gemacht hatte.