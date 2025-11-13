Fünf Jahre nach seinem Tod: Chadwick Boseman erhält Hollywood-Stern

Der Ehrung soll seine Witwe Simone Ledward–Boseman beiwohnen. Während des Events werden demnach zudem Ryan Coogler (39) und Viola Davis (60) sprechen. Coogler führte beim Blockbuster «Black Panther» Regie, Davis spielte neben Boseman in dessen letztem Film «Ma Rainey's Black Bottom». Ryan Coogler erwähnte im Jahr 2023 den Verstorbenen, als der ebenso unter anderem aus «Black Panther» bekannte Michael B. Jordan (38) einen Stern bekam. Als er auf die gemeinsame Arbeit zu sprechen kam, sagte der Regisseur, dass Boseman wahrscheinlich gerade zu ihnen sehen und lächeln würde.