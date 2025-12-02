Fünf Konzerte in Deutschland: Evanescence geht 2026 auf Welttournee

Sängerin Amy Lee kann es kaum erwarten

«Dieses Jahr war in vielerlei Hinsicht so inspirierend: Wir haben so viel neue Musik geschaffen, einige Konzerte gespielt, die auf unserer Bucket List standen, und mit so vielen Künstlern zusammengearbeitet, die uns Leben einhauchen», erklärt Frontfrau Amy Lee in der Pressemitteilung. Die Zusammenarbeit mit Künstlerinnen wie K. Flay, Poppy und Courtney LaPlante habe in ihr den Wunsch geweckt, eine Welt zu erschaffen, in der sie gemeinsam auf der Bühne stehen können. «Ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, woran wir gearbeitet haben, und ich kann diese unglaubliche Tour kaum erwarten», so die Musikerin weiter.