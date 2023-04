Fünf «Vogue»-Cover zeigen Menschen mit Behinderungen

Aaron Rose Philip (22)

Im Jahr 2018 war sie das erste schwarze, transsexuelle und körperlich behinderte Model, das jemals von einer grossen Modelagentur vertreten wurde. Seitdem wurde sie für viele Fashionshows gebucht. Die in Antigua geborene Frau ist auf dem Cover in einem Kleid von Del Core und in ihrem Rollstuhl zu sehen. Sie hat noch viel vor: «Ich möchte auf Werbetafeln in Paris, London, Mailand und Tokio sein. Ich möchte den ganzen Vier-Städte-Rundkurs machen, egal wie schwierig es ist. Ich möchte meine eigene Agentur haben, in der ich Talente fördere und ihnen einen liebevollen Raum und ein Zuhause gebe, damit sie so sein können, wie sie sein wollen. Ich möchte, dass sie gesehen werden. Ich möchte gesehen werden. Ich will meine Blumen.»