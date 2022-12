Fünf weitere Städte: Vicky Leandros verlängert ihre Abschiedstournee

Vicky Leandros (70) feiert mit ihrer Tournee «Ich liebe das Leben» ihren Abschied von der Live-Bühne. Nun wurde die Tour «aufgrund der grossen Nachfrage» um fünf weitere Städte und sechs Konzerte erweitert, heisst es unter anderem in einem Facebook-Post. Die Sängerin wird nicht im Herbst 2023, sondern im Frühjahr 2024 ihren letzten Auftritt haben. Zusätzlich wird sie in Leipzig (12. März), Essen (13. März), Lübeck (21. März), Düsseldorf (23. März) und Nürnberg (24. März) auftreten. Das erste Konzert in Hannover am 28. Oktober sei bereits ausverkauft, deshalb wurde dort der 15. März 2024 als Zusatztermin hinzugefügt. Die Tickets für die neuen Konzerte gibt es bereits bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.