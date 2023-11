Ab 16. November auf RTL+

Fünfte Staffel «Are You The One?»: Starttermin und Teilnehmer bekannt

Die fünfte Staffel von «Are You The One?» steht in den Startlöchern: Moderatorin Sophia Thomalla führt durch 20 Folgen, in denen diese 22 Kandidaten auf Match–Suche gehen.