Fiktion oder Doku?

Ein TV-Insider sagte laut «The Sun» über die neue «The Crown»-Staffel: «Sie hätte für den neuen König und seine Königsgemahlin zu keinem heikleren Zeitpunkt kommen können, zumal sie in der Öffentlichkeit hoch im Kurs stehen.» Man habe das Gefühl, so die Quelle weiter, «dass Netflix Ereignisse ausschlachtet, die vor 30 bis 40 Jahren stattgefunden haben», aber für die Beteiligten alte Wunden aufreissen würden. «Das Schlimmste für die Royals ist, dass Millionen von Menschen auf der ganzen Welt diese Serie sehen und sie weniger als Fiktion und mehr als Dokumentarfilm betrachtet wird.» Und das alles genau zwischen dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022) am 8. September und der Krönung von König Charles III. am 6. Mai kommenden Jahres...