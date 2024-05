Fünfter Geburtstag: Für Prinz Archie wird sich eine Menge ändern

Welche Bildungseinrichtung seine Eltern für Archie wählen, ist nicht bekannt. Royal–Experte Richard Mineards kennt aber offenbar das grosse Angebot an erstklassigen Schulen in der Nähe der Sussexes. Die Familie lebt im kalifornischen Montecito. Er sagte dem «Hello!»–Magazin, es gebe speziell «eine sehr gute Schule, die Cold Spring School, die sehr gute Bewertungen erhalten hat und in ihrem Einzugsgebiet liegt». Anschliessend könnte Archie die Montecito Union School besuchen, die sehr gut sei und auf die «die Kinder der Reichen und Berühmten» gehen. Royal–Experte Tom Quinn ist sich laut «Marie Claire» ebenfalls sicher, dass Archie – wie seine beiden Eltern – eine Schule besuchen wird, in der andere «Promi–Kinder» sind.