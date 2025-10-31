Fünfter Todestag Sean Connery: Für immer Bond, James Bond

Nachhilfe in Kultiviertheit

Dabei war Connerys Weg zur ikonischen Bond–Rolle kein direkter. Bevor Thomas Sean Connery zum ersten und für viele noch immer besten Darsteller von 007 reifte, konnte der 1930 in Edinburgh geborene Mime durchaus als beruflicher Wandervogel bezeichnet werden. Ärmlichen Verhältnissen entsprungen, steuerte er zunächst als Milchmann, später als Bademeister der Familienkasse bei. Nach einem kurzen Intermezzo in der Royal Navy schuftete er unter anderem als Baggerfahrer, Pferdekutscher und Möbelpolierer. Aber auch als Aktmodell fungierte Connery und stählte zugleich als Bodybuilder seine beeindruckende Physis, wodurch seinem Bond später Actionszenen scheinbar mühelos von der Hand gingen.