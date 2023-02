Funkstille zwischen Priscilla Presley und Enkelin Riley Keough?

Beide würden sich auf das Gerichtsverfahren vorbereiten, doch Riley Keough würde es demnach vorziehen, «diesen Streit privat zu regeln». Es soll ihr «das Herz brechen», dass es zu einer öffentlichen Angelegenheit geworden sei. «Und sie weiss, dass ihre Mutter dies niemals wollen würde», erklärte der Insider. Was die Ex-Frau von Elvis Presley (1935-1977) betrifft, so die Quelle weiter, tue sie das, was sie «in ihrem Herzen für richtig hält», wenn es um das Vermächtnis ihrer verstorbenen Tochter geht. «Sie ist überzeugt, dass die alten Dokumente gefälscht wurden.»