Für 120.000 Pfund? Von Diana getragenes Schmuckstück wird versteigert

Im Mittelpunkt der jährlichen «Royal and Noble»-Versteigerung von Sotheby's in London steht dieses Mal das «Attallah»-Kreuz. Das juwelenbesetzte Schmuckstück wurde von Prinzessin Diana (1961-1997) angeblich bei mehreren Gelegenheiten an einer Halskette getragen. Das Kreuz gehörte dem ehemaligen Chef des Juweliers Asprey & Garrard, dem verstorbenen Geschäftsmann Naim Attallah (1931-2021). Der Schätzpreis liegt dem Auktionshaus zufolge bei 80.000 bis 120.000 Pfund (etwa 90.000 bis 136.000 Euro). Die Auktion beginnt demnach am 6. Januar.