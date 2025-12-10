Für 2026 und 2028 sind weitere NFL-Spiele in der Allianz Arena geplant

Genaue Termine stehen noch nicht fest

Die konkreten Spielansetzungen für 2026 stehen noch aus. Ihren Deutschland–Auftakt feierte die NFL 2022 in der Allianz Arena, wo Tom Brady (48) mit den Buccaneers gegen die Seahawks siegte. 2024 folgte das packende Duell der Panthers gegen die Giants, das erst in der Overtime entschieden wurde. Zu den prominenten Zuschauern gehörten damals auch die FC–Bayern–Stars Jamal Musiala (22) und Alphonso Davies (25).