Für 72 Milliarden Dollar: Netflix kauft Warner Bros Discovery

Auch kulturell prallen zwei Welten aufeinander: Der Deal könnte zur Bedrohung für das klassische Kino werden. Netflix gelte als «existenzielle Antithese» zur grossen Leinwand; eine Übernahme könnte das Kinogeschäft weiter schwächen, da Filme noch schneller im Stream landen dürften. Weitere Folgen könnten eine Reduzierung des Outputs an Filmen und Serien sowie Widerstand der Hollywood–Gewerkschaften sein. Besonders die Marke HBO, bekannt für qualitative TV–Kunst, sei im massenorientierten Netflix–Algorithmus gefährdet.