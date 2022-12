Für Cristiano Ronaldo gibt es ein Luxusauto als Weihnachtsgeschenk

Die 28-Jährige trägt in dem Clip ein enganliegendes rotes Kleid. Sie führt Ronaldo nach draussen in die Auffahrt, wo sie ihm das Cabrio, verziert mit grosser, roter Schleife, zeigt. In einer Instagram-Story postete auch Cristiano Ronaldo ein Bild des Wagens mit Weihnachtsmann daneben und schrieb dazu: «Danke, meine Liebste.» Georgina Rodriguez präsentierte ihren 43 Millionen Followern noch mehr Details von dem Familienfest. Unter anderem gibt es in dem Video auch zu sehen, wie die Kinder ihre Geschenke auspacken.