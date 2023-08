Für Dänemarks Prinzessin Josephine steht ein Schulwechsel an

Für die Prinzessin Josephine (12) beginnt das neue Schuljahr mit einer grossen Veränderung. Wie das dänische Könighaus über den offiziellen Instagram-Account mitgeteilt hat, wird sich die Tochter von Kronprinz Frederik (55) und Kronprinzessin Mary (51) einen neuen Schulweg merken müssen: «Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Josephine beginnt das neue Schuljahr in der 6. Klasse der Kildegård Privatschule. Die Prinzessin wird in der kommenden Woche an ihrer neuen Schule anfangen und freut sich darauf, dort ihre Schulausbildung fortzusetzen.»