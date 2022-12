Für den guten Zweck: Königsgemahlin Camilla wird zum Coverstar

Im dazugehörigen Interview beleuchtet Camilla in «Good Housekeeping» ihre Arbeit mit SafeLives, eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich um Opfer häuslicher Gewalt kümmert. «Die Arbeit von SafeLives liegt mir sehr am Herzen», so die Queen Consort. Sie habe so viele Frauen - und Männer - getroffen, «die in einer Atmosphäre von permanenter Angst leben». Sie fügt hinzu, dass «ihre Geschichten sie immer noch verfolgen» und dass «ihre Erfahrungen immer zutiefst erschütternd sind, aber ihre Stärke, wenn sie scheinbar unüberwindbare Hindernisse überwinden, inspirierend ist».