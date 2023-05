Erinnerungsstücke aus seiner Boxkarriere

Für die Pflegekosten: Frau von René Weller verkauft seine Trophäen

Hunderte Erinnerungsstücke an seine Box-Karriere hat René Weller aufbewahrt. Seine Frau Maria verkauft die Trophäen, Sporthosen und Co. jetzt im Internet, um Geld für die Pflege ihres an Demenz erkrankten Mannes zu sammeln.