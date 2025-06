Für die Tour 2026: Die Toten Hosen verkünden Zusatztermine

Die Deutschpunk–Band wird am 2. September 2026 in Münster ein Open Air am Messe und Congress Centrum Halle Münsterland (MCC) spielen. Am 9. September 2026 ist zudem ein Zusatzkonzert auf dem Volksfestplatz in Bayreuth geplant. Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 26. Juni um 17 Uhr auf der Website der Musiker. Zudem wies die Band in dem Post noch einmal auf ein Angebot hin: «Da wir möglichst allen Fans den Besuch der Konzerte ermöglichen wollen, bieten wir für alle Termine der Tournee ermässigte, sogenannte Sozialtickets zum Preis von 19,90 Euro an.» Wer Anspruch auf ein Sozialticket hat, erfahren die Fans ebenfalls auf der Band–Website.