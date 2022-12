Für die Zeit zwischen den Jahren: So gelingt der Selfcare-Tag

Wie kann man sich zu Hause am besten entspannen?

Wir leben im Zeitalter der Informationsflut. Wir sind es gewohnt, noch vor dem Aufstehen die ersten E-Mails zu beantworten oder beim Frühstück sämtliche Social-Media-Kanäle durchzuchecken. Um an einem Selfcare-Tag für maximale Entspannung zu sorgen, ein Tipp: Am besten gleich am Morgen das Handy in den Flugzeugmodus oder ganz ausschalten. Was man daraus lernen kann: Plötzlich fängt man an, Dinge wieder bewusst für sich zu tun und nicht für die Follower auf Instagram.