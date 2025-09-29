Für ein Jubiläum: Königin Margrethe reist nach Rom

Zu besagtem Preis wird erläutert, dass die Auszeichnung 2015 von der Carlsberg–Stiftung (Carlsbergfondet) anlässlich des 75. Geburtstags der Königin ins Leben gerufen wurde. «Sie wird jedes Jahr an eine Person, Gruppe oder Institution verliehen, die sich in besonderem Masse um Kultur, Wissenschaft oder Vermittlung mit Bezug zu Italien verdient gemacht hat.» Der Preis knüpfe an die Tradition des Prinzessin–Margrethe–Stipendiums an und würdige das langjährige Engagement von Königin Margrethe für Kultur und Wissenschaft, insbesondere in Bezug auf Rom und Italien.