Für ein Jubiläum: Königin Margrethe reist nach Rom

Margrethe II. (85) wird bald eine Reise antreten: Die einstige Königin von Dänemark, die im Januar 2024 nach 52 Jahren auf dem Thron abgedankt und das Zepter an Sohn Frederik X. (57) übergeben hat, wird am 24. und am 25. Oktober 2025 Rom besuchen. Der Grund ist ein Jubiläum.
Preisverleihung und geschichtliches Programm
«Anlässlich des 10–jährigen Jubiläums des Königin–Margrethe–Preises besucht Ihre Majestät Königin Margrethe Rom und nimmt am 24. Oktober an der Preisverleihung im Dänischen Institut für Wissenschaft und Kunst in Rom teil», heisst es in einer Mitteilung des Königshauses. Weiter wird erklärt: «Am 25. Oktober nimmt Königin Margrethe an einem Programm teil, dessen Schwerpunkt auf Archäologie, Kunstgeschichte und Architektur liegt.» Das genaue Programm werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.
Zu besagtem Preis wird erläutert, dass die Auszeichnung 2015 von der Carlsberg–Stiftung (Carlsbergfondet) anlässlich des 75. Geburtstags der Königin ins Leben gerufen wurde. «Sie wird jedes Jahr an eine Person, Gruppe oder Institution verliehen, die sich in besonderem Masse um Kultur, Wissenschaft oder Vermittlung mit Bezug zu Italien verdient gemacht hat.» Der Preis knüpfe an die Tradition des Prinzessin–Margrethe–Stipendiums an und würdige das langjährige Engagement von Königin Margrethe für Kultur und Wissenschaft, insbesondere in Bezug auf Rom und Italien.
«Königin Margrethe ist seit 2011 Schirmherrin des Instituts für Wissenschaft und Kunst in Rom und besuchte das Institut und Rom zuletzt 2017 anlässlich der Feierlichkeiten zum 50–jährigen Bestehen des Institutsgebäudes, das 1967 von Frederik IX. und Königin Ingrid eingeweiht wurde», wird zudem erläutert.