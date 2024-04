Für eine glückliche Partnerschaft: «Kommunikation ist essentiell»

Oft lassen wir uns in neuen Beziehungen von erlebten negativen Gefühlen aus der Kindheit oder einer vorangegangenen Beziehung triggern. Wie schaffen wir es, das in der neuen Beziehung auszublenden?

Algermissen: Wenn wir diese Gefühle ausblenden, werden sie uns dennoch beeinflussen. Dagegen können wir dann aber nichts tun, weil wir ja aktiv wegschauen. Es geht also nicht darum, so zu tun, als wäre da nichts, sondern aktiv seinen Umgang mit den Prägungen zu verändern. Sonst ist das so, als hätte man eine offene Wunde am Bein, würde sich aber sagen, dass «alles okay sei», während man durchs Leben humpelt.