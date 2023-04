Versteigerung für guten Zweck

Auf YouTube ist ein Clip zu finden, in dem Fellensiek - natürlich waschecht mit Ferrari und im besagten Anzug - für seine Aktion wirbt. «Das hier ist der Original-Anzug aus ‹Manta, Manta› von 1991», erklärt der 67-Jährige. Es folgt eine Szene aus dem Film, in der Fellensiek in der Klamotte zu sehen ist. «Und ich habe mich schweren Herzens dazu entschieden, diesen Anzug zu versteigern.» Das Geld gehe dabei zu 100 Prozent an «It's for Kids». Dabei handelt es sich um eine Stiftung, die Hilfsprojekte für Kinder in ganz Deutschland unterstützt. «Würde mich freuen, wenn eine ganze Menge Kohle zusammenkommt», so der Schauspieler am Ende des Videos.