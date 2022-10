Weihnachtsabsage schon beschlossen?

Sollte Prinz Harry tatsächlich nur für seine Buch-Werbung zurück in seine Heimat kehren, spräche allein das Bände. Erst recht in Hinblick einer weiteren Meldung des «Mirror» vom vergangenen Wochenende, in der es hiess, Prinz Harry hege die feste Absicht, eine mögliche Einladung seines Vaters König Charles III. (73) für das anstehende Weihnachtsfest auszuschlagen - sollte überhaupt eine Richtung USA trudeln. Und auch seinen Bruder William (40) und dessen Frau Prinzessin Kate (40) werde Harry nebst Anhang wohl nicht an Heiligabend sehen, hiess es darin weiter.